Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Başakşehir tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin turuncu lacivertli kulüpte şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, Ukrayna temsilcisi Shakhtar'a antrenman tesislerini açtı.
Savaş bölgesi Ukrayna'dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."
🤗 Kulübümüz, Ukrayna temsilcisi @FCShakhtar'a antrenman tesislerini açtı.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 8, 2022
Savaş bölgesi Ukrayna'dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.🇺🇦#FootballForPeace pic.twitter.com/3kvzUbmYoM