Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Başakşehir tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin turuncu lacivertli kulüpte şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Ukrayna temsilcisi Shakhtar'a antrenman tesislerini açtı.

Savaş bölgesi Ukrayna'dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."