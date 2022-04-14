Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte o detay...
TRANSFER HABERİ - Eski Galatasaraylı Mbaye Diagne Başakşehir yolunda!
Transfer haberi | Yaşadığı sakatlığın ardından Galatasaray'la sözleşmesini fesheden ve boşta olan Mbaye Diagne'ye Süper Lig'den talip çıktı. Senegalli golcüyle Medipol Başakşehir'in görüştüğü ifade edildi. Ayrıca tecrübeli forvete Avrupa'dan da teklifler olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 09:46
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Mbaye Diagne'nin Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı.
Şu an boşta olan futbolcuya İngiltere'nin West Bromwich takımının da teklif yaptığı ortaya çıktı.