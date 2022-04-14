TRANSFER HABERİ - Eski Galatasaraylı Mbaye Diagne Başakşehir yolunda!

Transfer haberi | Yaşadığı sakatlığın ardından Galatasaray'la sözleşmesini fesheden ve boşta olan Mbaye Diagne'ye Süper Lig'den talip çıktı. Senegalli golcüyle Medipol Başakşehir'in görüştüğü ifade edildi. Ayrıca tecrübeli forvete Avrupa'dan da teklifler olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 09:46