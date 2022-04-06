Başakşehir'in Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERİ - Aston Villa Trezeguet için kararını verdi! Bonservisi...
Transfer haberleri: Başakşehir'in İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Trezeguet'te flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi Mısırlı yıldız için kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 11:13
Turuncu-lacivertli ekipte çıktığı 8 maçta 5 gol 2 asistlik istatistik ortaya koyan Mısırlı yıldız, performansıyla eski günlerine geri döndü.
Bonservisi Aston Villa'da bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.