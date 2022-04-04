Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip maça, Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Trezeguet ve Okaka 11'iyle başladı.
Konuk ekip ise, Ertaç, Campi, Haddadi, Hafez, Mustafa, Kenan, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko ve Tetteh 11'iyle sahada yer aldı.
İstanbul ekibi, Danijel Aleksic'in 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda skor bozulmadı ve Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 1-0 ile geçerek 4 maç aradan sonra galip geldi.
Bu sonuçla Başakşehir, 50 puanla 5. sıraya çıktı. Malatyaspor ise 20 puanla 20. sırada kaldı.