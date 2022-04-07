Medipol Başakşehir'de 26 yaşındaki santrfor Atabey Çiçek ile yeni sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek'in 2022 yılında bitecek sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Atabey Çiçek'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Atabey, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi.
✍️🏻 Atabey Çiçek ile 2 yıl daha.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 7, 2022
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