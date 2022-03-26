Ukrayna-Rusya savaşı sonrası TFF transfer talimatında değişikliğe giderken Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar transfer yapma izni verilmişti. Bu süreci en hareketli geçiren takımlardan biri ise Başakşehir oldu.
Alexis Beka Beka'da transfer sürprizi! Galatasaray derken...
Galatasaray'la da anılan Alexis Beka Beka transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. TFF'nin aldığı karar sonrası Türk takımlarına 7 Nisan'a kadar Ukrayna ve Rusya'dan transfer yapma izni verilmesinin ardından Başakşehir, Beka Beka'yı kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022- 12:30
Turuncu-Lacivertliler, ismi bir süredir Galatasaray 'la da anılan Lokomotiv Moskovalı Alexis Beka Beka'yı gündemine aldı. Rusya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki Alexis Beka Beka'nın İstanbul'da Başakşehir yöneticileriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi.
Fanatik'in haberine göre, rakam üzerinde son pürüzlerin giderildikten sonra anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.