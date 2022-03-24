Transferde Leonardo Duarte sürprizi! İtalyan basını duyurdu

Transfer haberi | Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınına yansıyan haberde Brezilyalı stoperin satın alma opsiyonunun İstanbul temsilcisi tarafından kullanacağı iddia edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Bora Salgın| İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 16:53 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 16:53