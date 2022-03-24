Başakşehir'in geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan kiraladığı Leonardo Duarte konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Transferde Leonardo Duarte sürprizi! İtalyan basını duyurdu
Transfer haberi | Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınına yansıyan haberde Brezilyalı stoperin satın alma opsiyonunun İstanbul temsilcisi tarafından kullanacağı iddia edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Bora Salgın| İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 16:53 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 16:53
İtalyan basını, İstanbul ekibinin Brezilyalı stoperin bonservisini alacağı ifade edildi.
25 yaşındaki stoperin performansından memnun olan Başakşehir'in Brezilyalı oyuncunun 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ödemeye hazır olduğu kaydedildi.