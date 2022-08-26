Bu sezon Süper Lig ekipleri Sivasspor ve Başakşehir, ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. İki temsilcimizin de rakipleri belli oluyor. UEFA Konferans Ligi kura çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Bu sezon Süper Lig ekipleri Sivasspor ve Başakşehir, ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. İki temsilcimizin de rakipleri belli oluyor. UEFA Konferans Ligi kura çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

A GRUBU: Başakşehir, Fiorentina,

B GRUBU: West Ham, FCSB,

C GRUBU: Villarreal, Be'er Sheva,

D GRUBU: Partizan, Köln,

E GRUBU: Alkmaar, Limassol,

F GRUBU: Gent, Molde

G GRUBU: Slavia Prag, Cluj

H GRUBU: Basel, Sloven Bratislava,

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TORBALAR

1. Torba: Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham

2. Torba: Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Liberec

3. Torba: Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz

4. Torba: Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakiplerinin belirleneceği UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimini, eski milli kalecimiz Volkan Demirel yaptı.

Volkan Demirel, "Sevilla maçından sonra yaşadığım mutluluğu belki sadece çocuğum olduğunda yaşadım. Fenerbahçe'de yaşadıklarımı her andığımda gururlanıyorum. Yaşadık, bitti. İnşallah bundan sonraki hayatımızda daha güzel anılar biriktiririz. "Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar" ifadelerini kullandı.