Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Metz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille ile Metz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Metz maçı 18 Şubat Cuma günü saat 23:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

LILLE - METZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Jardim, Celik, Fonte, Botman, Djalo; Gudmundsson, Andre, Yilmaz, Bamba; Gomes, David

Metz: Caillard; Bronn, Kouyate, Amadou, Cande; Traore, Pajot, Delaine; Boulaya; Mafouta, Niane