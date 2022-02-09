Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk 30 dakikası basına açık yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe sözleri!
Süper Lig takımlarından Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarıyla ilgili olarak "Ben onların göstermiş olduğu sevgiye her zaman layık olmaya çalıştım. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anda hedeflerimiz farklı olsa da onlarla hep beraber olduğumuzu biliyorum. Taraftarlara bir kez daha bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
5 tane çok değerli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyleyen Belözoğlu, "Hepsi içerideki rekabeti artıracak, kaliteyi yükseltecek. Hepsinin takımımıza ciddi katkıları olacak. Mutluyuz. İnşallah sezon sonunda sonuçlarla beraber örtüşecek bir sezon finali yaparız. Bu oyun ve oyuncu gücümüz var" dedi.
"ALDIĞIMIZ OYUNCULARI TÜRKİYE'YE GETİRMEK KOLAY DEĞİLDİ"
"Bu transferlerle gol yollarındaki sıkıntıları çözebilecek misiniz" sorusuna yanıt veren Belözoğlu, "Kalite arttıkça oyun daha çözülür hale geliyor. Rakipler artık bize karşı daha savunma refleksli oynuyor. Her gelen oyuncu, yeni oyuncudur. Geldiği yere adapte olması kolay değil. Biz aldığımız oyuncuların yüksek verim vereceğine inanıyoruz. Yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyoruz. İstediğimiz oyuncular Türkiye'ye kolay getirebileceğimiz oyuncular değildi. Başkanımızın bu anlamdaki desteği çok önemliydi" ifadelerini kullandı.