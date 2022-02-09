"EROL HOCA KENDİSİNİ İSPATLAMIŞ BİR İSİM"

Belözoğlu son olarak ligde karşılaşacakları Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Erol hocayla verimli bir çalışma dönemimiz oldu. Uzun sürmesini isterdim ben ama o günün şartlarında ayrıldım. Erol hoca kendisini ispatlamış bir isim. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. İki takım için de zor maç ama biz hazırlığımızı yaptık. Keyifli, centilmence bir maç olsun inşallah."