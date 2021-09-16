Son dakika spor haberi: Başakşehir Muhammet Can Yazıcı profesyonel sözleşme imzaladı

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, altyapıda forma giyen genç futbolcu Muhammet Can Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de oldukça kötü başlayan ve 4 maç sonunda puanla tanışamayan Medipol Başakşehir, altyapıdan bir takviye yaptı. Turuncu lacivertliler Muhammet Can Yazıcı ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklama şöyle;

Altyapı oyuncularımızdan Muhammet Can Yazıcı ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Genç oyuncumuza sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz.

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