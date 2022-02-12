Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini Pizzi ve Serdar Gürler'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 34. dakikada Pizzi ve 87. dakikada Serdar Gürler'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir bu sonuçla puanını 40'a yükseltti. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, 18 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise 20 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Adana Demirspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Chadli'nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pizzi'nin rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta kaleci topu güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



23'üncü dakikada orta alanda kaptığı topla birlikte Gaziantep FK ceza sahasına doğru kat eden Pizzi'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



34'üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Gaziantep yarı sahasının ortalarında Okaka, yaptığı baskı ile Ertuğrul'dan topu kazandı. Topla buluşan Trezeguet bekletmeden pasını Pizzi'ye verdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



72'nci dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Muhammet'in kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine bu futbolcunun önünde kaldı. Muhammet sert vurdu ancak kaleci Volkan son anda kornere çeldi.



76'ncı dakikada Merkel'in soldan arka direğe gönderdiği ortada topla buluşan Oğuz Ceylan göğsüyle düzeltip çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Volkan topu kornere çeldi.



87'nci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Gelişen kontra atakta topla birlikte kat eden Berkay pasını sol kanattaki Guldrandsen'e verdi. Ceza sahası içerisine giren Gulbrandsen'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak arka direğe doğru yükseldi. Topu takip eden Serdar Gürler'in kafayla dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.