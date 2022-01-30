Trezeguet Başakşehir'de! Göksel Gümüşdağ açıkladı

Süper Lig ekiplerinde Başakşehir bir dönem Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de forma giyen ve adı birçok defa Beşiktaş, Fenerbahçe ev Galatasaray ile anılan Trezeguet'yi renklerine bağlıyor. İstanbul ekibi Mısırlı yıldız için kulübü Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 21:48