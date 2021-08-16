Son dakika transfer haberi: Başakşehir'de Rafael Pereira ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı. Başakşehir'den yapılan açıklamada; "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

İstanbul Başakşehir Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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