27 Ağustos 2021, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberi:Başakşehir'den Giresunspor'a transfer olan Aziz Behich'e teşekkür!

Başakşehir’den Aziz Behich’e teşekkür!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, kadrosunu Aziz Behich ile güçlendirdi. Transferin ardından 30 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Başakşehir, bir teşekkür mesajı yayınladı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Aziz Behich ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu ligin yeni ekibi Giresunspor ile anlaştı. Transferin ardından Başakşehir kulübü, bir teşekkür mesajı yayınladı.

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