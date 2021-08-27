Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, kadrosunu Aziz Behich ile güçlendirdi. Transferin ardından 30 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Başakşehir, bir teşekkür mesajı yayınladı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Aziz Behich ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu ligin yeni ekibi Giresunspor ile anlaştı. Transferin ardından Başakşehir kulübü, bir teşekkür mesajı yayınladı.

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