Süper Lig'de 2 sezon önce şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Emre Belözoğlu, "Sonuna kadar şampiyonluk için mücadelemizi vereceğiz. Avrupa kupasından başka hedefimiz olamaz. Bunun dışında bir şey Başakşehir'in genlerine aykırı. Medipol Başakşehir her sene şampiyonluğa oynadı. Şu an Avrupa hedefinde bir takımız. Hala şampiyonluk hedefimiz devam ederken bunu sonuna kadar zorlayacağız." ifadelerini kullandı.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Alex de Souza ve Aykut Kocaman sözleri!
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Son dönemde Alex de Souza ve Aykut Kocaman arasında yaşananlara dair de konuşan Belözoğlu, ikisinin de birlikte çalışabileceğini ifade etti. İşte o sözler...
Ara transfer döneminde kadrolarına Serdar Gürler ile Salih Uçan'ı kattıklarının hatırlatılması üzerine Belözoğlu, "Salih, özellikle Alanyaspor serüveninde çok başarılı işler yaptı. Bize fayda vereceğine inanıyorum. Bizim de ona iyi geleceğinize inanıyorum. Salih'in bizle beraber olmasından dolayı mutluyuz. Serdar Gürler ise Edin Visca ayrıldıktan sonra önemli opsiyonlardan biriydi. Serdar, ayrılacağını daha önceden kulübüne bildirdiğini söyledi. O bizi istedi, biz de onu çok istedik. Burada Ahmet Çalık konusunu da açmak istiyorum. Rabbim mekanını cennet etsin. Ailesine de sabırlar versin. Oradan Serdar'ı vurmaya çalışmak hakkaniyetli olmuyor. Ahmet'in ölümü dahi bizi birleştiremiyorsa, bu çok acı verici durum. Bunun üzerinden bir şeyi konuşmak, 2 arkadaş üzerinden bunu yorumlamak bizlere yakışmıyor. Hepsi bizim kardeşimiz. Ömürleri hep daim olsun. Kalanlar da bir acıyla yaşıyor. Bu durumlardan ders almamız gerekiyor. Serdar bize çok faydalı olacak. Buna inanıyorum." diye konuştu.
Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran genç teknik adam, "Bir kenar oyuncusu transferi kesin yapacağız. Belki aramızdan ayrılan oyuncuların durumuna göre bir fırsat gelişirse, hücum bölgesine bir oyuncu daha alabiliriz. Trezeguet (Mahmud Hasan) ilgilendiğimiz oyunculardan biri. Visca'nın yerini doldurmak kolay olmuyor. Skora katkı verecek ve üçüncü bölgede üretkenliği arttıracak oyuncu arıyoruz. Yusuf Ndayishimiye ile ilgili bize net ulaşan söylemler var. İstenilen bir oyuncu. Giden oyuncunun yerini doldurmak kolay olmuyor. Zaman gerekiyor. Yusuf'un kalacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.