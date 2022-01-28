"İkisi de çok konuşan isimler değil. Özel isimler. Fenerbahçe tarihinin 2 çok önemli parçası. Birbirinden ayırt edemezsiniz. Alex'in hangi soru karşısında bu cevabı verdiğini ben bilmiyorum. Okuduklarım üzerinden değerlendirebilirim. Herkesin kendi fikridir. Saygı duyuyorum. Aykut Kocaman ile Alex'in beraberliğini bilen birisi olarak, şampiyonlukları ve 3 Temmuz'u beraber yaşadık. Benim de çok fikirlerim var ama söylerken kendimi tutuyor, yaşanmışlıklara binaen susuyorum. Aslında susmak da büyük bir şereftir. Birazcık spekülasyonları oluşturuyor. Zaten Fenerbahçe çok zor süreç yaşıyor. Bunu da kullanıyorlar. Alex de böyle bakmalı. Ne Aykut Kocaman'ı Alex'ten, ne de Alex'i Aykut Kocaman'dan kimse ayıramaz. Aykut Kocaman bu ligi en iyi bilen teknik direktördür. Bu konuşma ve üslup, totalde kişilerden çok camialara zarar veriyor. Alex'i de Aykut Kocaman'ı da çok seviyorum. İkisi de çok değerli. Alex de Fenerbahçe futbol tarihinin gördüğü en büyük yabancı futbolcu. Bir gün gelip ikisi de beraber çalışabilir. Neden olmasın? Oyuncuyken Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve Fatih Terim ile gerginliğim oldu. Hiçbir zaman her şey güllük gülistanlık değildir."