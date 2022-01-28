Beşiktaş Salih Uçan'ın Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. İki kulüp de transferi resmi sitesinden duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a sezon başında bedelsiz olarak transfer olan Salih Uçan, sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı.

Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur. Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Başakşehir'den yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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