Beşiktaş'a sezon başında bedelsiz olarak transfer olan Salih Uçan, sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı.
Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur. Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Başakşehir'den yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI!
İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN PAYLAŞIMI!
Salih Uçan, M. Başakşehir'e Geçici Transfer Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 28, 2022
🔗 https://t.co/JD06rLk97R pic.twitter.com/oXZCGY4xWo
✍🏻 Hoş geldin @salihucan48 pic.twitter.com/U6XtBfNnfd— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 28, 2022