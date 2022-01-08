08 Ocak 2022, Cumartesi

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Alanyaspor Başakşehir maçı CANLI İZLE (Alanyaspor-Başakşehir canlı anlatım)

Alanyaspor - Başakşehir | CANLI
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Babacar.

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Ömer Ali, Okaka.


ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Başakşehir arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.

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