Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

İstanbul ekibinden sürpriz bir sağ bek hamlesi geldi.

Turuncu lacivertlilerin, Hollanda Ligi takımlarından Twente'de forma giyen Joshua Brenet'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 22 maça çıkmış, 3 gol ve 4 asist kaydetmişti.

Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro olan oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Brenet kariyerinde, Hoffenheim, Vitesse ve PSV gibi takımlarda da boy gösterdi.