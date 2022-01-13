Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giyen ve transferin gözdesi konumunda olan Serdar Gürler'in yeni adresi belli oldu. Milli oyuncu serbest kalma maddesini kullanarak Başakşehir'e transfer oldu. | Son dakika spor haberleri

Konyaspor, Serdar Gürler'in Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.

İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama:

Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir.

Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır.

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir. Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur…

Başakşehir, Serdar Gürler'le 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Kulübümüz, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı.

Serdar Gürler'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

BAŞAKŞEHİR TRANSFERİ RESMEN DUYURDU!

İŞTE KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI: