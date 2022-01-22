Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 23. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında alan turuncu-lacivertliler, rakibini yenerek yeni bir seri başlatmak istiyor. Son 3 maçını kazanan Göztepe ise Başakşehir deplasmanından galibiyetle ayrılarak çıkışını devam ettirmeyi amaçlıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir ile Göztepe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk mağlubiyetini 22. haftada Kayserispor ile oynanan maçta alan turuncu-lacivertliler, topladığı 34 puanla 7. sırada yer alıyor. Son 3 maçını kazanarak çıkış yakalayan Göztepe ise 24 puanla 16. sırada bulunuyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE İLK 11'LER:



Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Mahmut, Ömer Ali, Berkay, Chadli, Okaka.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Wilker, Atınç, Dino, Moubandje, Obinna, Yalçın, Halil, Cherif, Jahovic.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Başakşehir - Göztepe maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezartam ve Süleyman Özay yapıyor.