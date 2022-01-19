Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi ekip 73. dakikada Uğur Demirok'un attığı golle maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kayserispor'un galibiyet golü 73. dakikada Uğur Demirok ile geldi.

Bu sonuçla Kayserispor 31 puana yükseldi. Başakşehir ise zirve takibinde ciddi bir yara alarak 34 puanda kaldı.

BELÖZOĞLU İLK KEZ KAYBETTİ

Medipol Başakşehir'in başarılı çalıştırıcısı, turunlu lacivertlilerle ilk mağlubiyetini aldı.,

AHMET ÇALIK UNUTULMADI!

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ahmet Çalık bu maçta da unutulmadı. Golü atan Uğur Demirok parmaklarıyla '6' işareti yaparken, 6. dakikada Ahmet Çalık anısına durdulan oyunda Başakşehirli Serdar Gürler eski takım arkadaşı için gözyaşlarını tutamadı.