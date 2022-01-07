07 Ocak 2022, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den transfer atağı! Ljajic, Efecan Karaca ve Onyekuru...

Dev transfer atağı! Ljajic, Efecan ve Onyekuru...
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de transfer ��alışmalar hız kazandı. Emre Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesinin ardından yükselen bir ivme yakalayan ve sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler Adem Ljajic, Efecan Karaca ve Henry Onyekuru'yu listesine aldı.

Yaklaşık 11 yıldır turuncu-lacivertli formayı terleten Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Başakşehir, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. İstanbul temsilcisinde yönetim ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu, gerekli görülen bölgelere takviye yapmak için bir liste oluşturdu. Listenin başında üç oyuncu bulunuyor. Bu isimlerden biri Beşiktaş'ta kadro dışı olan Adem Ljajic. Sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek Sırp futbolcu için ilk adımları atan Başakşehir, bonservis bedeli ödemek istemiyor. Siyah-beyazlıların herhangi bir ücret talep etmemesi veya 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle arasındaki maddi konuları çözmesi durumunda turuncu-lacivertliler Ljajic ile görüşmelerini sıklaştıracak. Tarafların anlaşmaya varması halinde de imzalar atılacak.

Visca'nın bölgesini doldurma adına Medipol Başakşehir'in önceliği de Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca. Turuncu-lacivertli ekip, Akdeniz temsilcisiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Transferi bir an önce noktalandırmak isteyen Başakşehir yönetimi, Alanyaspor ile ortak paydada buluşmak için şartları zorlayacak.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Olympiakos'un 24 yaşındaki oyuncusu Onyekuru da gündemdeki bir diğer isim. Alternatif futbolcular arasında düşünülen Nijeryalı için de nabız yoklanıyor.

FEGHOULİIYE İLGİ YOK

Başakşehir'in, Galatasaray ile yolları ayırma ihtimali bulunan Feghouli ile prensip anlaşmasına vardığı haberleri ise gerçeği yansıtmıyor. Turuncu-lacivertlilerin Cezayirli oyuncuya herhangi bir ilgisi ve girişimi yok.

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