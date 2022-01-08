TRANSFER HABERLERİ: Emre Belözoğlu eski Galatasaraylı Henry Onyekuru’yu istedi! Edin Visca’nın yerine...

Nijeryalı futbolcu Galatasaray'da oynadığı 2018-2019 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamış ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Daha sonra iki kez ligin ikinci yarılarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru sezon başında Monaco'dan Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.