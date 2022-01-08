TRANSFER HABERLERİ: Emre Belözoğlu eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu istedi! Edin Visca'nın yerine...
Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'in başına geçmesiyle birlikte takıma büyük bir ivme katan teknik direktör Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'nın alternatifini buldu. Gneç antrenör, daha önce Galatasaray'da çeşitli dönemlerde kiralık olarak forma giyen ve kariyerini Olympiakos'ta sürdüren Henry Onyekuru'yu listenin başına aldı. İşte detaylar... | Transfer haberleri
Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılırken, açılış maçında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ile geçerek liderliğini perçinledi.
12 Ocak tarihinde başlayacak transfer dönemi öncesi bordo-mavili ekip transfer bombalarını ardı ardına patlatırken, Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca şimdiden ara transferin en çok ses getiren hamlelerinden biri olurken, Başakşehir cephesinde de Boşnak yıldızın yerini doldurmak için çalışmalar hız kazanmış durumda.
Futbol Plus'a konuşan A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın verdiği bilgiye göre; 2011 yılından bu yana Başakşehir'de top koşturan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun boşluğu eski bir Galatasaraylı ile doldurulacak.
Emre Belözoğlu'nun ekibi, Henry Onyekuru için kulübü Olympiakos ile temasa geçerken, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiğini ifade etti.
Nijeryalı futbolcu Galatasaray'da oynadığı 2018-2019 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamış ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Daha sonra iki kez ligin ikinci yarılarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru sezon başında Monaco'dan Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Yunan basınında çıkan haberlerde ise Olympiakos'un Onyekuru için 4.5 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında.
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