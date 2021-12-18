18 Aralık 2021, Cumartesi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Emre Belözoğlu farkı! Başakşehir'in serisi 9 maça çıktı

Belözoğlu farkı! Başakşehir’in serisi 9 maça çıktı
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın başında çıktığı 9 maçtan 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak büyük bir yenilmezlik serisi oluşturdu.

Başakşehir'de teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından alınan başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertlilerin, 41 yaşındaki çalıştırıcıyla bileği bükülmüyor.

NAMAĞLUP YOLA DEVAM!

Son olarak Galatasaray deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yoluna namağlup devam ediyor.

Turuncu-lacivertli ekip, genç teknik adam yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.

Medipol Başakşehir, Belözoğlu idaresindeki bu maçlarda 23 puan elde etti.

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