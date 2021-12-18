Emre Belözoğlu farkı! Başakşehir'in serisi 9 maça çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın başında çıktığı 9 maçtan 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak büyük bir yenilmezlik serisi oluşturdu.
Başakşehir'de teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından alınan başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertlilerin, 41 yaşındaki çalıştırıcıyla bileği bükülmüyor.
NAMAĞLUP YOLA DEVAM!
Son olarak Galatasaray deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yoluna namağlup devam ediyor.
Turuncu-lacivertli ekip, genç teknik adam yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.
Medipol Başakşehir, Belözoğlu idaresindeki bu maçlarda 23 puan elde etti.
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