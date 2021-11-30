Eddie Newton Başakşehir ile anlaştı!

Süper Lig takımlarından Başakşehir FK, İngiliz futbol adamı Eddie Newton’u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirdiğini açıkladı. Newton, son olarak geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig takımlarından Başakşehir FK, İngiliz futbol adamı Eddie Newton'u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirdiğini açıkladı. Newton, son olarak geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton'u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

* Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

* Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

* Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

* Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

Eddie Newton'a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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