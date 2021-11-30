03 Aralık 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Bodrumspor'u konuk eden Başakşehir, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2 mağlup olarak kupanın dışında kaldı. Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Sözer, "Bu sonucu beklemiyorduk. Kupaya çok değer verdik. Elendiğimiz için üzgünüz. Maça beklediğimiz gibi başladık, pozisyonlar ürettik ve ilk golü de attık. İlk golün ardından baskı yapıp devam etmemiz gerekti. İstekli olmamız lazımdı. Beraberlikten sonra ikinci yarıda birçok pozisyon ürettik. Bu tür pozisyonları değerlendiremeyince maç böyle gider. Penaltılarda şansımız yoktu. Bu sonuçla elendik" ifadelerini kullandı. Penaltıları kaçıran oyuncuların her zaman penaltı çalıştığını da söyleyen Sözer, "Ama her penaltı yeni bir senaryo. Çok üzgünüz bugün" dedi.
Son olarak Bodrumspor'a çok saygı duyduklarını söyleyen Sözer, "Her rakibe saygı duyuyoruz. Kazanmak adına her şeyi yaptık, maçtan önce analizlerimizi çıkardık. Bugün oynamayan oyunculara şans verdik. Pozisyonlar da ürettik ama değerlendiremedik. Maçı ilk yarıda bitirmemiz gerekiyordu. Bodrumspor'a saygı duyuyorum ama onları da oyunda biz tuttuk" diyerek sözlerini tamamladı.
Başakşehir Bodrumspor maçı sonrası Erdinç Sözer: Bu sonucu beklemiyorduk
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Başakşehir penaltılara giden karşılaşmada Bodrumspor'a 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu. Sözer, "Her rakibe saygı duyuyoruz. Kazanmak adına her şeyi yaptık, maçtan önce analizlerimizi çıkardık. Bugün oynamayan oyunculara şans verdik. Pozisyonlar da ürettik ama değerlendiremedik." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Bodrumspor'a penaltılarla kaybeden Başakşehir'te Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer maçın ardından konuştu. Kazanmak için her şeyi yaptıklarını ama olmadığını söyleyen Sözer, bu sonucu beklemediklerini sözlerine ekledi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Bodrumspor'u konuk eden Başakşehir, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2 mağlup olarak kupanın dışında kaldı. Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Sözer, "Bu sonucu beklemiyorduk. Kupaya çok değer verdik. Elendiğimiz için üzgünüz. Maça beklediğimiz gibi başladık, pozisyonlar ürettik ve ilk golü de attık. İlk golün ardından baskı yapıp devam etmemiz gerekti. İstekli olmamız lazımdı. Beraberlikten sonra ikinci yarıda birçok pozisyon ürettik. Bu tür pozisyonları değerlendiremeyince maç böyle gider. Penaltılarda şansımız yoktu. Bu sonuçla elendik" ifadelerini kullandı. Penaltıları kaçıran oyuncuların her zaman penaltı çalıştığını da söyleyen Sözer, "Ama her penaltı yeni bir senaryo. Çok üzgünüz bugün" dedi.
Son olarak Bodrumspor'a çok saygı duyduklarını söyleyen Sözer, "Her rakibe saygı duyuyoruz. Kazanmak adına her şeyi yaptık, maçtan önce analizlerimizi çıkardık. Bugün oynamayan oyunculara şans verdik. Pozisyonlar da ürettik ama değerlendiremedik. Maçı ilk yarıda bitirmemiz gerekiyordu. Bodrumspor'a saygı duyuyorum ama onları da oyunda biz tuttuk" diyerek sözlerini tamamladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi