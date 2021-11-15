15 Kasım 2021, Pazartesi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe itirafı! "Kalmak istemedim"

Emre Belözoğlu’dan F.Bahçe itirafı! Kalmak istemedim
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 Giriş Tarihi: 15.11.2021

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Tivibuspor'a konuştu. Belözoğlu, Edin Visca'nın transfer durumundan, Fenerbahçe'deki yaşadıklarına, Aykut Kocaman'dan, Abdullah Avcı'ya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"İyi bir kadromuz var. Aykut Hoca, benim için çok değerli. Akil diyebileceğimiz, her konuda danışabileceğiniz bir teknik direktördür. Bu takım Aykut Hoca'yla da daha fazla puan kazanabilecek oyunlar oynuyordu ama futbolda bazen top kaleye girmiyor.

"Visca çok değerli bir oyuncu. Ligin son 10 senesine damga vurmuş bir oyuncu. Bu kulübün gelişiminde en büyük katkısı olan oyuncudur. Visca için gelen bir resmi teklif olmadığını biliyorum.

"Devre arasına kadar her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçteyiz."

"Ben çok zor bir oyuncuydum. Çalıştığım teknik adamları çok zorladım ama gelişimimde en büyük faydasını gördüğüm hoca Abdullah Avcı'ydı. Abdullah Hoca çok kahrımı çekti."

"Başakşehir'den önce Rusya'dan çok ciddi bir teklif aldım ama konu Başakşehir olunca her şeyi bir kenara koydum. Şenol Güneş'ten, A Milli Takım için bir teklif aldım ama o şartların iki taraf için de hayırlı olmayacağını düşünerek kendilerinden izin istedim."

"Fenerbahçe'deki sürecimi en doğru şekilde yönettiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'de sportif direktörlüğü de istemedim, teknik direktörlüğü de istemedim. Bu görevler bana verildi. Sezon sonunda başkanımıza takımda kalmak istemediğimi söyledim. Bu hem benim için hem de kulüp için en doğrusuydu."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Belözoğlu farkı! Yeni sayfa açılabilir Belözoğlu farkı! Yeni sayfa açılabilir
Başakşehir’den 3 gollü prova! Başakşehir'den 3 gollü prova!
Belözoğlu F.Bahçeli isme talip oldu! Belözoğlu F.Bahçeli isme talip oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör