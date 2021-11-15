Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe itirafı! "Kalmak istemedim"
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Tivibuspor'a konuştu. Belözoğlu, Edin Visca'nın transfer durumundan, Fenerbahçe'deki yaşadıklarına, Aykut Kocaman'dan, Abdullah Avcı'ya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER...
"İyi bir kadromuz var. Aykut Hoca, benim için çok değerli. Akil diyebileceğimiz, her konuda danışabileceğiniz bir teknik direktördür. Bu takım Aykut Hoca'yla da daha fazla puan kazanabilecek oyunlar oynuyordu ama futbolda bazen top kaleye girmiyor.
"Visca çok değerli bir oyuncu. Ligin son 10 senesine damga vurmuş bir oyuncu. Bu kulübün gelişiminde en büyük katkısı olan oyuncudur. Visca için gelen bir resmi teklif olmadığını biliyorum.
"Devre arasına kadar her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçteyiz."
"Ben çok zor bir oyuncuydum. Çalıştığım teknik adamları çok zorladım ama gelişimimde en büyük faydasını gördüğüm hoca Abdullah Avcı'ydı. Abdullah Hoca çok kahrımı çekti."
"Başakşehir'den önce Rusya'dan çok ciddi bir teklif aldım ama konu Başakşehir olunca her şeyi bir kenara koydum. Şenol Güneş'ten, A Milli Takım için bir teklif aldım ama o şartların iki taraf için de hayırlı olmayacağını düşünerek kendilerinden izin istedim."
"Fenerbahçe'deki sürecimi en doğru şekilde yönettiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'de sportif direktörlüğü de istemedim, teknik direktörlüğü de istemedim. Bu görevler bana verildi. Sezon sonunda başkanımıza takımda kalmak istemediğimi söyledim. Bu hem benim için hem de kulüp için en doğrusuydu."
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