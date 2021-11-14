SPOR HABERLERİ: Başakşehir'de Emre Belözoğlu farkını konuşturdu! Yeni sayfa açılabilir
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Aykut Kocaman önderliğinde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Başakşehir, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmişdi. Belözoğlu, turuncu-lacivertli kulüple 4'te 4 yaparak iyi bir başlangıca imza attı. 41 yaşındaki çalıştırıcıyla birlikte, teknik direktörlük konusunda yeni bir sayfa açılabilir. İşte detaylar...
Türk futbolunda son yıllarda Avrupa'ya transfer olan oyuncuların sayısı artsa da teknik direktör konusunda hiçbir gelişme yaşanmıyor. Neredeyse Fatih Terim'in İtalya'da Milan ve Fiorentina'da görev yaptığı 2000-2001 yılları dışında Avrupa'da önemli bir kulübe ya da lige hoca ihracatı yapılamadı.
Ancak yeni bir isim bu talihsiz durumu tersine çevirmek için kolları sıvadı. Futbolculuk döneminde Brezilya efsanesi Pele tarafından 'En iyi 125' futbolcu listesine giren Emre Belözoğlu, artık yedek kulübesinde antrenör göreviyle oturuyor.
Futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğe de hızlı bir giriş yapan Belözoğlu, simgesi olduğu kulüpler Fenerbahçe ve Başakşehir'de ilk deneyimlerini yaşadı.
HEDEFİ NET
İngilizce ve İtalyanca konuşabilen artı olarak İspanyolca da bilen 41 yaşındaki Emre Belözoğlu, kariyer planlamasını çoktan yaptı. Net bir şekilde Avrupa'da görev yapmak istediğini dile getiren başarılı futbol adamı, sezon başında Lazio'dan Maurizio Sarri'den yardımcılık teklifi bile almıştı.
İtalya'da Inter'de oynadığı için Çizme'de tanınan Emre Belözoğlu, kısa bir süre içerisinde Avrupa'nın 5 büyük ligine adım atmak istiyor.
Geçen sezon ligin son 10 maçında göreve geçtiği Fenerbahçe'de kılpayı şampiyonluğu kaçıran genç antrenör, 2019-20 sezonunun şampiyonu Başakşehir'de ise nispeten sezonun başında koltuğa oturdu.
Aykut Kocaman'ın ayrılmasıyla 9. haftadaki Beşiktaş maçıyla açılışı yapan Belözoğlu, 3-2'lik galibiyetle 'merhaba' dedi. Nuri Şahin projesiyle değişime giren Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Başakşehir, Adana Demirspor'u da evinde 2-1 mağlup etti. Son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında güzel bir futbolla 3-1'lik galibiyet geldi, 4'te 4 ile Emre Belözoğlu imzası dikkat çekti.
REFERANSI KARİYERİ
Antrenörlük gömleğini hızlıca giyen Emre Belözoğlu'nun en büyük referansı ve tecrübesi futbolculuk kariyeri oldu. 1997-2020 arası dönemde Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir gibi önemli kulüplerde forma giyen ve her zaman şampiyonluklara oynayan Belözoğlu, A Milli Takım formasını da tam 101 kez giydi.
Kariyerinde 2002 Dünya Kupası 3.'lüğü, EURO 2008 yarı finali, UEFA Kupası şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası gibi uluslararası başarılar olan genç antrenör, Süper Lig'de de G.Saray ve F.Bahçe formasıyla tam 5 şampiyonluk yaşadı.
Diego Simeone, Roberto Mancini, Fatih Terim, Aykut Kocaman, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Mircea Lucescu, Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Luis Aragones, Christoph Daum, Greame Souness, Sam Allardyce ve Kevin Keegan gibi önemli futbol adamlarıyla çalışan Belözoğlu ciddi deneyimler edindi.
YABANCI DİL AVANTAJI
Avrupa'da herhangi bir kulübe transfer yapamayan Türk teknik direktörlerin esas problemi her zaman yabancı dil oldu. Ancak Emre Belözoğlu, futbolculuğundan beri bu bariyere hiç takılmadı. Kısa sürede hem İngilizce hem de İtalyanca öğrenen Belözoğlu, İspanya'da Atletico Madrid'de oynadığı için İspanyolca konusunda da zorluk yaşamıyor.
Inter, Newcastle United ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyen 41 yaşındaki isim, Avrupa futbolunda birçok önemli referansa sahip. Başta Diego Simeone olmak üzere ünlü teknik direktörlerin yakından tanıdığı bir isim.
HEDEF YENİDEN ZİRVE
2019-20 sezonunda şampiyon olan Başakşehir, son 2 yılda ciddi bir düşüş yaşadı. Hatta şampiyon hoca Okan Buruk'la bile yollar ayrıldı. Son olarak Aykut Kocaman da çare olmayınca gözler Emre Belözoğlu'na döndü.
Tıpkı Fenerbahçe'deki gibi kötü gidişatın ortasında görevi devralan Belözoğlu, kısa sürede hem enerji hem de sonuç olarak başarılı bir yol izledi. Yeniden Başakşehir'i üst sıralara yaklaştırmak isteyen genç çalıştırıcı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılmayı ilk hedef olarak belirledi.
HIZLI BAŞLANGIÇ
Emre Belözoğlu, futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı. 1997'de henüz 17 yaşındayken Galatasaray'da A takımın önemli bir ismi olan ve kısa sürede milli takıma kadar yükselen Belözoğlu, hocalık kariyerinde de benzer bir yolu izledi.
Futbolu bıraktığı yılın hemen akabinde 8 yıl formasını taşıdığı Fenerbahçe'de önce sportif direktör ardından teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, şimdi de daha önce 4 yıl formasını giydiği Başakşehir'de hocalık koltuğuna geçti.
GÖZ DOLDURAN İSTATİSTİKLER
Teknik direktörlük kariyerine hızlı bir giriş yapan Emre Belözoğlu'nun istatistikleri de şimdiden göz dolduruyor. Fenerbahçe ve Başakşehir gibi iki önemli takımla 14 resmi maça çıkan Belözoğlu, 11 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Fenerbahçe'de 10 maçlık görevinde maç başına 2.3'lük puan ortalaması tutturan genç antrenör, Başakşehir'de de 4'te 4 yaptı ve şu anda maç başına 3'lük puan ortalamasını yakaladı. 14 maçta Emre Belözoğlu'nun takımları 28 gol atarken, 15 gol yedi. Böylece Belözoğlu'nun maç başına gol ortalaması da 2.0'ı buldu.
GÜÇLÜ EKİP ÇALIŞMASI
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe adım attığı ilk günden itibaren teknik ekibi de netleşti. Buradaki en önemli görev Erdinç Sözer'in oldu. 53 yaşındaki Erdinç Sözer, Belözoğlu'nun en büyük destekçisi ve birinci yardımcısı oldu. Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Selçuk Şahin de genç çalıştırıcının en önemli yol arkadaşlarından biri.
Yine Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Pierre Webo, Emre Belözoğlu'nun yardımcılarından. Kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu ise Belözoğlu'nun çok iyi tanıdığı bir antrenör. Beri Pardo ve Dolu Arslan da bilip güvendiği isimler.
BELÖZOĞLU FARKI!
Teknik direktörlük kariyerinde henüz çok yeni olmasına rağmen kısa sürede Emre Belözoğlu'nun kendine has kuralları ve tarzı göze çarptı. Takımlarına uyguladığı taktik formasyondan, kısa sürede yıldızlaştırdığı oyunculara kadar birçok özelliğiyle Belözoğlu dikkat çekmeyi başardı.
İŞTE O ÖZELLİKLER:
1- Emre Belözoğlu'nun takımları 4-3-2-1 formasyonuyla orta sahaların kalabalık olduğu bir formasyon kurguladı. Fenerbahçe'de İrfan Can-Mesut Özil yan yana oynarken, Gustavo yedek kalmıştı. Başakşehir'de de Visca-Berkay Özcan ikilisi şimdiden öne çıktı.
2- Yıldızlarla iyi anlaşan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de Mesut Özil'le sıcak diyalog kurmuştu. Başakşehir'de de Visca ile çok iyi anlaşan Belözoğlu, oyuncularına arkadaş gibi yaklaşıyor.
3- Fenerbahçe'de Enner Valencia'yı forvete çeken ve başarılı olan Emre Belözoğlu, Başakşehir'de de Stefano Okaka'nın rahat edeceği bir sistemi devreye aldı. Okaka özellikle Beşiktaş maçında attığı 2 golle dikkat çekti.
4- Yabancı dil konusunda sorun yaşamayan Emre Belözoğlu hem Fenerbahçe hem de Başakşehir'de tercümansız iletişim kurarak fark yarattı.
5- Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner ve Mesut Özil'in liderliklerini öne çıkaran Belözoğlu, Başakşehir'de de Mahmut, Visca ve Hasan Ali'yi görevlendirdi. (Milliyet)
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