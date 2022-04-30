Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KASIMPAŞA BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj Donk, Brecka, Eren, Eysseric, Doğucan, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka.
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen.
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa ile Başakşehir arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.