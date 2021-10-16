16 Ekim 2021, Cumartesi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir - Beşiktaş maçında coştu! Süper Lig'in yeni kralı Stefano Okaka

Yeni kral Okaka!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Süper Lig2'in 9. haftasında Başakşehir, evinde son şampiyon Beşiktaş'ı ağırladı. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu önderliğinde çıktığı ilk maçı kazanan Başakşehir'de Stefano Okaka yıldızlaştı. Yıldız futbolcu gol sayısını 6'ya yükselterek krallık yarışında zirveye geçti.

Medipol Başakşehir'in sezon başında Udinese'den 2 yıllığına renklerine kattığı Stefano Okaka performansıyla parmak ısırtıyor.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş maçında ağları 2 kez sallayan İtalyan golcü takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Turuncu-lacivertli yıldız böylelikle gol sayısını 6'ya yükselterek krallık yarışında zirveye çıktı. Okaka Fenerbahçe maçında 1, Rizespor karşısında da 3 gol atmıştı.

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