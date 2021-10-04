Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman'la yollarını ayırmasının ardından Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Genç teknik adam, turuncu-lacivertlilerde ilk antrenmanına çıktı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük'le karşılaşan Medipol Başakşehir, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman mağlubiyetin ardından, "8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor. Bu tip durumlarda hep şunu söyledim. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı kontrol etmeye çalıştım. Gidişatta sorun yoksa, benim vereceğim kararlarda son ana kadar bunu hep tuttum. Ancak bugün ilk yarıdaki oyun ve bütün dalgalı davranış biçimi bir şeyleri değiştirme ihtimalinin imkansız demeyelim. Kendi adıma verilecek doğru karar bu." şeklinde konuştu.

Kulüp yönetimi tarafından istifa kabul edildi ve takımın başına Emre Belözoğlu getirildi. Genç çalıştırıcı yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

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