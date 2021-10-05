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İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ekibinde dikkat çeken detay! Phillip Cocu...

Fenerbahçe'de futbolculuk döneminin ardından teknik direktörlüğe de soyunan Emre Belözoğlu, Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde sarı lacivertliler ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir boşta olan genç teknik adam, Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Emre Belözoğlu'nun teknik ekibi de belli oldu. Ekipte yer alan antrenörlerde bir isim ön plana çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ekibinde dikkat çeken detay! Phillip Cocu...
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 Giriş Tarihi: 05.10.2021

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Saat 15:00'te düzenlenen imza töreninde iki yıllık sözleşmeye imza atan Belözoğlu, 17:00'da takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ekibinde dikkat çeken detay! Phillip Cocu...

İmza töreninin ardından saat 17:00'da Başakşehir başında ilk antrenmanına çıkan Emre Belözoğlu'nun ekibinin bir kısmı da görücüye çıktı. Belözoğlu antrenmana Selçuk Şahin, Behram Zülaloğlu, Dolu Arslan ve Beri Pardo eşliğinde çıktı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ekibinde dikkat çeken detay! Phillip Cocu...

İşte Hürriyet'in haberine göre Emre Belözoğlu'nun ekibindeki isimlerin görevleri:

Selçuk Şahin: Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe'de İdari Koordinatör olarak görev yaptı.

Behram Zülaloğlu: Eski kaleci. Kaleci antrenörlüğü yapıyor. Mevcutta da Başakşehir'in kaleci antrenörüydü.

Dolu Arslan: Performans antrenörü. Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor gibi kulüplerde çalıştı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ekibinde dikkat çeken detay! Phillip Cocu...

Beri Pardo: Analiz uzmanı. Phillip Cocu ile birlikte 2018/19 sezonu başında Fenerbahçe'de göreve başayan Beri Pardo, bu yaz Emre Belözoğlu'nun ayrılmasıyla Sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrıldı. Daha önce Galatasaray U15 Takımı'nda asistanlık yapan Pardo, Crystal Palace'ta analiz ekibinde çalıştı. 2016-17 arasında Trabzonspor'da analiz ekibinin başında görev yapan Beri Pardo, 2018'de kısa süreliğine Crystal Palace'ta scout'luk yaptı ve ardından Cocu ile birlikte Fenerbahçe'de analiz departmanının başı olarak görev yaptı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ekibinde dikkat çeken detay! Phillip Cocu...

EKİBE İKİ KİŞİ DAHA KATILACAK

Emre Belözoğlu'nun ekibine iki kişi daha katılacak. Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, imza töreninde Emre Belözoğlu'nun ekibiyle ilgili; "Çok ,iyi bir ekiple birlikte göreve geliyor. 2-3 gün içerisinde ekibinin tamamını görebileceksiniz" ifadelerini kullandı.

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