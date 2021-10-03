03 Ekim 2021, Pazar

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberleri: Başakşehir Emre Belözoğlu'nu resmen açıkladı!

Başakşehir resmen açıkladı! Emre Belözoğlu...
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Son dakika spor haberleri: Başakşehir, Aykut Kocaman'ın ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının ardından yönetim, Emre Belözoğlu göreve getirildi.

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


- Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

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