01 Ekim 2021, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Karagümrük Başakşehir maçı sonrası Aykut Kocaman'dan istifa kararı!

Aykut Kocaman’dan istifa kararı!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaştı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından konuşan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından açıklama yapan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, "8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor. Bu tip durumlarda hep şunu söyledim. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı kontrol etmeye çalıştım. Gidişatta sorun yoksa, benim vereceğim kararlarda son ana kadar bunu hep tuttum. Ancak bugün ilk yarıdaki oyun ve bütün dalgalı davranış biçimi bir şeyleri değiştirme ihtimalinin imkansız demeyelim. Kendi adıma verilecek doğru karar bu." şeklinde konuştu.

Başakşehir bu sezon deneyimli çalıştırıcı yönetiminde 8 maça çıkarken 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı ve 6 puan topladı. 8 gol kaydeden İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 10 gol gördü.

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