13 Eylül 2021, Pazartesi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika Süper Lig haberleri: Emre Belözoğlu Başakşehir'e mi dönüyor? Aykut Kocaman...

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe ile teknik direktörlük kariyerine başlayan Emre Belözoğlu'nun kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyordu. Başakşehir'in, Süper Lig'in 4. haftası itibarıyla henüz puan alamamasının ardından, yönetim harekete geçti. Milli takım ile yollarını ayıran Şenol Güneş veya Emre Belözoğlu Başakşehir'in hoca adayları arasında yer alıyor.

Son dakika Süper Lig haberleri: Emre Belözoğlu Başakşehir’e mi dönüyor? Aykut Kocaman...
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'de Aykut Kocaman göreve geldiği günden bu yana istikrarlı sonuçlar alamayan Başakşehir, bu sezon lige de 4'te 0 ile başladı.

Son dakika Süper Lig haberleri: Emre Belözoğlu Başakşehir’e mi dönüyor? Aykut Kocaman...

Son olarak Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi ile büyük bir şok yaşayan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın da görevden ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Son dakika Süper Lig haberleri: Emre Belözoğlu Başakşehir’e mi dönüyor? Aykut Kocaman...

Aykut Kocaman'ın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek istifasını sunacağı iddiaları kulislerde konuşulsa da kulüp kaynakları şu ana kadar bu iddialar hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

Son dakika Süper Lig haberleri: Emre Belözoğlu Başakşehir’e mi dönüyor? Aykut Kocaman...

Başakşehir, Aykut Kocaman'ın olası ayrılığı sonrasında yerine Şenol Güneş'i ön planda tutuyor ancak Güneş'in bir süre takım çalıştırmak istememesi ibreyi direkt Emre Belözoğlu'na kırdı.

Son dakika Süper Lig haberleri: Emre Belözoğlu Başakşehir’e mi dönüyor? Aykut Kocaman...

Sporx'in haberine göre, bir süre eğitimine devam etmek isteyen ve yurt dışı planlalarının hayata geçirmeyi düşünen Emre Belözoğlu'nu ikna ederek takımın başına getirmek isteyen Başakşehir, genç teknik adam ile şu ana kadar hiçbir görüşme yapmadı.

Son dakika Süper Lig haberleri: Emre Belözoğlu Başakşehir’e mi dönüyor? Aykut Kocaman...

Geçtiğimiz sezon Okan Buruk'un görevine son veren Medipol Başakşehir yönetimi Buruk'un yerini Aykut Kocaman ile doldurmuştu. Kocaman, Başakşehir'de 21 maçta 8 mağluibyet, 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

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