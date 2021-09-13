Son dakika Süper Lig haberleri: Emre Belözoğlu Başakşehir’e mi dönüyor? Aykut Kocaman...

Sporx'in haberine göre, bir süre eğitimine devam etmek isteyen ve yurt dışı planlalarının hayata geçirmeyi düşünen Emre Belözoğlu'nu ikna ederek takımın başına getirmek isteyen Başakşehir, genç teknik adam ile şu ana kadar hiçbir görüşme yapmadı.