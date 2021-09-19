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Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Aykut Kocaman: Planlarımız tuttu

Kocaman’dan F.Bahçe maçı sözleri!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Fenerbahçe zor bir deplasmandan geldi. Beşiktaş ve Galatasaray da sıkıntılar yaşadı. Bizim de küçük de olsa avantajımız vardı. 35'e kadar ana planımıza uygun gitti, bu arada golü de bulduk. 35'ten sonra Fenerbahçe baskısı arttı. İkinci yarı da aynı şekilde geçti. İkinci gol bizi rahatlattı. İlk dört haftadaki istatistiklerin gerisine düştük. Kaleye az şut attık ama her atağımız tehlikeli oldu. Böyle bir dönemde 3 puan aldık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetlerini almalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Aykut Kocaman "Fenerbahçe zor bir deplasmandan geldi. Beşiktaş ve Galatasaray da sıkıntılar yaşadı. Bizim de küçük de olsa avantajımız vardı. 35'e kadar ana planımıza uygun gitti, bu arada golü de bulduk. 35'ten sonra Fenerbahçe baskısı arttı. İkinci yarı da aynı şekilde geçti. İkinci gol bizi rahatlattı. İlk dört haftadaki istatistiklerin gerisine düştük. Kaleye az şut attık ama her atağımız tehlikeli oldu. Böyle bir dönemde 3 puan aldık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ayrılık haberleriyle ilgili soruya yanıt veren Aykut Kocaman "Hakkımdaki söylentilerin ne olduğunu bilmiyorum. Tecrübeli insanım. Pek çok şeye bakmasam bile, koku alma duygum yüksek. Olabilir, futbolda değişiklikler var. Bizim işimiz performans, performansla üretmek, verimlilik yaratmak. Olmuyorsa, herkes gidebilir. Varsa da çok doğal bir şey, söyleyecek bir şey yok." dedi.
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