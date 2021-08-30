Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Junior Caiçara kadro dışı bırakıldı!

Başakşehir'de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle Junior Caiçara süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de, yıldız oyunculardan Junior Caiçara kadro dışı bırakıldı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

CAIÇARA NE PAYLAŞMIŞTI?

Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda, "Başarılı olabilmemiz için oyunumuzu oynamamız gerekiyor, ancak sadece savunmayı düşünerek oynamak değil. Savunma sisteminin önemini hepimiz biliyoruz ancak Başakşehir Kulübü daha önce hücumu da düşünüyordu ve hücum oyunu oynuyordu. Bizi şampiyon yapan da buydu" ifadelerini kullandı.

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