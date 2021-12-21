21 Aralık 2021, Salı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Emre Belözoğlu rekor kırdı! Galibiyet sayısı...

Belözoğlu rekor kırdı! Galibiyet sayısı...
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekor kırdı.

40 yaşındaki Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
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