21 Aralık 2021, Salı
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Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekor kırdı.
40 yaşındaki Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.
Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
Emre Belözoğlu rekor kırdı! Galibiyet sayısı...
Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.
Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekor kırdı.
40 yaşındaki Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.
Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
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