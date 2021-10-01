Fatih Karagümrük Başakşehir canlı izle (Fatih Karagümrük-Başakşehir canlı anlatım)
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Fatih Karagümrük-Başakşehir maçının canlı anlatımı haberimizde...
Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
F. KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Ravil Tagir, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka.
KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Karagümrük - Başakşehir maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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