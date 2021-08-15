Başakşehir 0-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alanyaspor Christian Borja'nın kaydettiği golle 1-0 galip kapattı. | Son dakika spor haberleri...
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Christian Borja'dan geldi.
Başakşehir gelecek hafta Konyaspor ile karşılaşırken, Alanyaspor evinde Altay'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR;
Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
3. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, sağ kanattan süratle ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasındaki Visca'ya pasını gönderdi. Visca'nın düzeltip, köşeye gönderdiği topu, kaleci Serkan son anda çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada konuk ekip öne geçti. Alanyaspor'un rakip ceza sahası ön çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşta topun başına Famara geçti. Seken topa Borja sert vurdu, Brezilyalı oyuncusu Lima'ya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
42. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası önüne açıldı. Siopis önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden topu uzandı ve kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
66. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca sol kanattan kullandığı kornerde topu ceza sahası dışına gönderdi. Caiçara'nın topun gelişine çok şık vurdu, kaleci Serkan köşeye giden topu son anda kurtardı.
68. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Gulbrandsen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ndayishimiye, sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Serkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
83. dakikada Aytemiz Alanyaspor kalecisi Serkan'ın hatalı pasını ceza sahasında önünde bulan Deniz Türüç'ün gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Mücadele konuk ekibin 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
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