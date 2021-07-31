31 Temmuz 2021, Cumartesi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Kasımpaşa 1-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başakşehir Kasımpaşa'yı mağlup etti
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lik ekiplerinden Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadeleden Başakşehir 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir, özel müsabakada karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'in gollerini 36. dakikada Danijel Aleksic ile 53. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 48. dakikada Tarkan Serbest attı.



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