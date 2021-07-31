31 Temmuz 2021, Cumartesi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir ayrılığı açıkladı! Azubuike Sivasspor’da

Başakşehir ayrılığı açıkladı!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.07.2021

Medipol Başakşehir ayrılığı açıkladı. Turuncu-lacivertliler, Azubuike Okechukwu'yu sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Azubuike Okechukwu'nun 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Bugün Sivas'a gelen başarılı orta saha, Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
19 Nisan 1994'te Nijerya'nın Katsina şehrinde dünyaya gelen Okechukwu Godson Azubuike, futbola ülkesinde Niger Tornadoes takımında başladı. Ardından Bayelsa United, Yeni Malatyaspor, Pyramids, Çaykur Rizespor ve Başakşehir formalarını terletti. 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde çıktığı 153 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı ve 4 asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Kartal 'Güven' verdi! Kartal 'Güven' verdi!
Başakşehir'in Panathinaikos maçı iptal oldu! Başakşehir'in Panathinaikos maçı iptal oldu!
Trabzonspor'dan golsüz prova! Maçın özetini izleyin... Trabzonspor'dan golsüz prova! Maçın özetini izleyin...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör