Başakşehir ayrılığı açıkladı! Azubuike Sivasspor’da
Medipol Başakşehir ayrılığı açıkladı. Turuncu-lacivertliler, Azubuike Okechukwu'yu sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Azubuike Okechukwu'nun 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Bugün Sivas'a gelen başarılı orta saha, Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
19 Nisan 1994'te Nijerya'nın Katsina şehrinde dünyaya gelen Okechukwu Godson Azubuike, futbola ülkesinde Niger Tornadoes takımında başladı. Ardından Bayelsa United, Yeni Malatyaspor, Pyramids, Çaykur Rizespor ve Başakşehir formalarını terletti. 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde çıktığı 153 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı ve 4 asist yaptı.
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