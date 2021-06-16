Son dakika transfer haberi: İstanbul Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo'nun opsiyonunu kullanmayacak!

Başakşehir Kulübü, sezon başında Celtic'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Boli Bolingoli-Mbombo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Turuncu lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Boli Bolingoli-Mbombo’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır. Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

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