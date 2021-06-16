16 Haziran 2021, Çarşamba

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika transfer haberi: İstanbul Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo'nun opsiyonunu kullanmayacak!

Başakşehir'de yıldız isimle yollar ayrıldı!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Kulübü, sezon başında 'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı -Mbombo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Turuncu lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Boli Bolingoli-Mbombo’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

'den yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan -Mbombo'nun sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz, FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır. Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

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