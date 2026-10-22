UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı Juventus - Rennes karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk iki maçını kazanan Juventus, sahasında Fransız temsilcisi Rennes’i mağlup ederek serisini sürdürmek istiyor. 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak mücadele tabii Spor’dan canlı yayınlanacak.

Juventus - Rennes maçı canlı takip et!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İtalyan devi Juventus, Fransa temsilcisi Rennes'i sahasında konuk edecek. Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını kazanan Juventus, taraftarı önünde üçüncü galibiyetini alarak başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Juventus - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Rennes maçı hangi kanalda? Kenan Yıldız 11'de mi? Juventus - Rennes maçına dair tüm bilgiler haberimizde...

JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus ile Rennes arasındaki karşılaşma 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Avrupa Ligi lig aşamasında oynanacak mücadelede Juventus, saha ve seyirci avantajını kullanarak üç puana ulaşmak istiyor.

JUVENTUS - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Rennes karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasındaki mücadele, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

JUVENTUS AVRUPA LİGİ'NDE KAYIPSIZ

Juventus, Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanmayı başardı. İlk maçında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup eden İtalyan ekibi, ikinci haftada Celta Vigo deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü.

Böylece ilk iki haftayı 6 puanla geçen Juventus, Rennes karşısında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör Luciano Spalletti yönetimindeki Torino temsilcisi, Avrupa'daki performansını yerel ligdeki sonuçlarıyla da desteklemek istiyor.

RENNES İLK GALİBİYETİN ARDINDAN SAHAYA ÇIKIYOR

Rennes, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sturm Graz ile 0-0 berabere kaldı. Fransız ekibi, ikinci haftada OFI Crete'yi 2-1 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

Juventus deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak olan Rennes, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almayı amaçlıyor.

JUVENTUS - RENNES MAÇI CANLI TAKİP EKRANI