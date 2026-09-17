UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile Union SG karşı karşıya geliyor. Viktoria Plzen - Union SG maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Doosan Arena'da oynanacak mücadele Türkiye'de tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Viktoria Plzen - Union SG maçını canlı takip etmek için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması heyecanı başlıyor. Organizasyondaki ilk hafta karşılaşmalarından birinde Viktoria Plzen ile Union SG kozlarını paylaşacak. Viktoria Plzen, bu sezon Avrupa kupalarında önemli bir geri dönüşe imza atarak lig aşamasına kalmayı başardı. Kızılyıldız karşısındaki 5-1'lik galibiyet, takımın Avrupa Ligi'ndeki yolculuğunun başlamasını sağladı. Ev sahibi ekip için Union SG karşılaşması, kendi taraftarı önünde Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapma fırsatı olacak. Union SG ise Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı hayal kırıklığının ardından Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Belçika temsilcisi, Çekya deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefleyecek. Viktoria Plzen-Union SG maçına dair detaylar A Spor'da...

VIKTORIA PLZEN - UNION SG MAÇI NE ZAMAN?

Viktoria Plzen - Union SG maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

VIKTORIA PLZEN - UNION SG MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

VIKTORIA PLZEN - UNION SG MAÇI HANGİ KANALDA?

Viktoria Plzen - Union SG maçı tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

VIKTORIA PLZEN - UNION SG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Doosan Arena'da oynanacak.

VIKTORIA PLZEN - UNION SG MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN