UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Avrupa kupalarında yeni bir sınava hazırlanan Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva karşısında kulüp tarihindeki 269. maçını oynayacak. Avrupa arenasında 367 gol kaydeden siyah-beyazlılar, Batum'da oynanacak karşılaşmada 105. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva FC maçı canlı skor ekranı için tıklayın!

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki mücadelesine bir yenisini daha ekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı ekip, bu mücadeleyle Avrupa arenasında 269. kez sahaya çıkacak. 1959 yılında başlayan Avrupa serüveninde bugüne kadar 268 maç oynayan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 113 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 367 kez havalandıran Kartal, kalesinde 404 gole engel olamadı. Siyah-beyazlıların hedefi, Gürcistan'daki mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa kupalarındaki zafer sayısını 105'e çıkarmak. Beşiktaş, karşılaşmayı kazanması halinde hem Avrupa Ligi'ndeki puan mücadelesine önemli bir katkı sağlayacak hem de tarihi istatistiklerini geliştirecek. Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva FC maçı saati, canlı yayın bilgisi ve canlı takip ekranı A Spor'da...

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA KAÇINCI MAÇINA ÇIKACAK?

Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 269. maçını oynayacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA KAÇ GALİBİYET ALDI?

Siyah-beyazlılar, geride kalan 268 Avrupa kupası maçında 104 galibiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ GOL SAYISI KAÇ?

Beşiktaş, Avrupa kupalarında rakip fileleri 367 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ 144. MAÇI MI?

Evet. Hapoel Beer-Sheva karşılaşması, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi toplamında 144. maç olacak.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA KARŞILAŞMASI NEDEN BATUM'DA?

İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşmanın yeri güvenlik gerekçeleriyle değiştirildi. UEFA'nın Türk makamlarından aldığı bilgilendirme sonrasında Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva mücadelesinin Gürcistan'da oynanmasına karar verildi.

BEŞİKTAŞ'TA AGBADOU VE ÜMİT AKDAĞ YOK

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde iki oyuncunun eksikliği bulunuyor. Kırmızı kart cezası devam eden Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva karşısında görev yapamayacak. Dizindeki ödem nedeniyle Emmanuel Agbadou da kamp kadrosuna alınmadı.

DUSAN VLAHOVIC YEDEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Hapoel Beer Sheva karşısında Galatasaray derbisini düşünerek kadroda önemli rotasyon yapması bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi sınavlarında Hyeon-Gyu Oh'a görev veren 48 yaşındaki İtalyan teknik adamın son haftalarda müthiş form yakalayan Dusan Vlahovic'i kulübede oturtacağı öğrenildi. Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte Kassoum Ouattara, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emmanuel Agbadou'nun yerine savunmanın göbeğinde Tiago Djalo görev yapacak. Konyaspor deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü siyah-beyazlı takımın en önemli kozu olacak.

PLAY-OFF YÜKÜNDEN KURTULACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8 sıra içerisinde tamamlamayı çok önemli görüyor. Siyah-beyazlı takım bu hedefi gerçekleştirdiği takdirde 2 maçlık ek yükten kurtulacak ve son 16 turuna doğrudan adını yazdıracak. Aksi takdirde şubat ayında yoğun fikstüre 2 maç daha eklenecek.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

10 Aralık 2026 Saat: 23.00 B. Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak 2027 Saat: 20.45 Beşiktaş-Union SG

28 Ocak 2027 Saat: 23.00 Omonya-Beşiktaş

İŞTE BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

Hapoel Beer Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Yehoshua, Amankwah, Ahmed, East, Malede, Zlatanovic.

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