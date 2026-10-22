İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları!
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 18 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.
İtalyan ekibi Juventus, sahasında Fransa'nın Rennes ekibiyle 2-2 berabere kalırken Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının ilk golünü attı.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, evinde 10 kişi tamamladığı karşılaşmada, İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-NEC Nijmegen (Hollanda): 2-4
Ararat-Armenia (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4
Ferencvaros (Macaristan)-Torreense (Portekiz): 4-1
Juventus (İtalya)-Rennes (Fransa): 2-2
Lech Poznan (Polonya)-Sunderland (İngiltere): 1-1
OFI (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2
Sturm Graz (Avusturya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 1-0
Union Saint-Gilloise (Belçika)-HB Sheva (İsrail): 4-0
Beşiktaş-Crystal Palace (İngiltere): 2-2
Bournemouth (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0
Celtic (İskoçya)-Celta Vigo (İspanya): 1-2
Hoffenheim (Almanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 3-0
Jagiellonia (Polonya)-Anderlecht (Belçika): 0-3
Lillestrom (Norveç)-Real Sociedad (İspanya): 0-6
Celje (Slovenya)-Salzburg (Avusturya): 2-2
Olympiakos (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-0
Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Benfica (Portekiz): 1-4
Viktoria Plzen (Çekya)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-2