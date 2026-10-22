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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 18 maçla tamamlandı.

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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.

İtalyan ekibi Juventus, sahasında Fransa'nın Rennes ekibiyle 2-2 berabere kalırken Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının ilk golünü attı.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, evinde 10 kişi tamamladığı karşılaşmada, İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-NEC Nijmegen (Hollanda): 2-4

Ararat-Armenia (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4

Ferencvaros (Macaristan)-Torreense (Portekiz): 4-1

Juventus (İtalya)-Rennes (Fransa): 2-2

Lech Poznan (Polonya)-Sunderland (İngiltere): 1-1

OFI (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Sturm Graz (Avusturya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 1-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-HB Sheva (İsrail): 4-0

Beşiktaş-Crystal Palace (İngiltere): 2-2

Bournemouth (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0

Celtic (İskoçya)-Celta Vigo (İspanya): 1-2

Hoffenheim (Almanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 3-0

Jagiellonia (Polonya)-Anderlecht (Belçika): 0-3

Lillestrom (Norveç)-Real Sociedad (İspanya): 0-6

Celje (Slovenya)-Salzburg (Avusturya): 2-2

Olympiakos (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-0

Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Benfica (Portekiz): 1-4

Viktoria Plzen (Çekya)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-2

#Juventus #UEFA Avrupa Ligi #Beşiktaş #Crystal Palace #Zeki Çelik #Dinamo Zagreb #NEC Nijmegen #AZ Alkmaar #Lech Poznan #Sunderland #Bayer Leverkusen
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