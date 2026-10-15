Union Saint-Gilloise - Real Sociedad maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde ev sahibinin yenilmezlik serisi sürecek mi? Maç canlı nasıl izlenir? Tüm detaylar haberin devamında...

Union Saint-Gilloise - Real Sociedad karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, sahasında İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ı konuk edecek. Organizasyona Viktoria Plzen deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan Union SG, yenilmezlik serisini sürdürerek ikinci maçından da üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Bournemouth karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Real Sociedad ise Pellegrino Matarazzo yönetiminde Avrupa'daki ilk galibiyetini arayacak. Belçika ekibinin karşılaşmayı kendi stadı yerine Leuven'de oynaması ve iki takımın kadro durumları mücadele öncesinde dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor. Peki, Union Saint-Gilloise - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, takımların form durumları, muhtemel 11'ler ve Avrupa Ligi'nden öne çıkan detaylar...

UNION SAINT-GILLOISE - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Union Saint-Gilloise - Real Sociedad karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

Belçika temsilcisinin ev sahipliğindeki mücadele, Leuven kentinde bulunan King Power at Den Dreef Stadı'nda oynanacak.

UNION SAINT-GILLOISE - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Saint-Gilloise ile Real Sociedad arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

UNION SAINT-GILLOISE - REAL SOCIEDAD MUHTEMEL 11'LER

Union Saint-Gilloise: Koffi, Havenaar, Chibani, Sylla, Van De Perre, Patris, Zeneli, Olaru, Guilherme Smith, Mofokeng, Biondic.

Real Sociedad: Marrero, Hector Fort, Jon Martín, Mamadou Sarr, Sergio Gómez, Turrientes, Yangel Herrera, Luka Sucic, Gonçalo Guedes, Oyarzabal, Barrenetxea.

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