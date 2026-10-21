Çıktığı son 5 maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, bu soruna çözüm bulabilmek adına harekete geçti. İtalyan teknik adamın, bu sorunu düzeltmek adına Crystal Palace maçında farklı bir oyuncuya süre verebileceği öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından savunmadaki sorunlara çözüm arıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde üçüncü yenilgisini yaşarken söz konusu mağlubiyetlerin tamamını deplasmanda aldı.

SON 5 MAÇTA GOL YEDİ

Sezonun ilk bölümüne kıyasla savunma performansında yaşanan düşüş ise dikkat çekti. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, çıktığı son 5 maçta da rakiplerinin gol atmasına engel olamadı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler karşısında 3, Kocaelispor karşısında 1 ve Trabzonspor karşısında 2 gol yedi. Avrupa Ligi'nde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Beşiktaş, Marsilya karşısında kalesinde 1, Hoffenheim karşısında ise 2 gol gördü.

İLK 11 MAÇTA 5 GOL GÖRMÜŞTÜ

Sezonun ilk bölümünde daha sağlam bir savunma görüntüsü çizen Kartal, oynadığı ilk 11 maçta yalnızca 5 gol yemişti. İlk 5 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran siyah-beyazlılar, son haftalarda ise bu istikrarını koruyamadı.

ÜMİT AKDAĞ 11'E

Sabah'ta yer alan habere göre, savunmadaki aksaklıkları gidermek isteyen teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Crystal Palace karşılaşmasında stoper bölgesinde Ümit Akdağ'a görev vermeyi değerlendirdiği belirtildi.